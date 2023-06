Elsie - Le dernier jeu de Playtonic Friends et The Completionist dévoile un nouveau trailer

A l'occasion de l'IGN Summer Game Showcase, Playtonic Friends et The Completionist sont de retour avec leur dernier titre en date Elsie. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le nouveau trailer du jeu mettant en avant l'androïde dans ce mélange roguel-like / plateformer. A noter que nous n'avons pas d'informations concernant la date de sortie du jeu pour le moment.

Sauvez les Gardiens de la corruption

Vous incarnez l'androïde Elsie, qui se lance dans une quête pour nettoyer le monde qui est le sien. Découvrez le mystère de l'attaque et sauvez la planète Ekis.

Commencez votre périple à Sapir Wharf, un refuge pour tous les survivants des attaques sur la ville du Dr Grey. Traversez une multitude d'environnements, des forêts luxuriantes aux grottes volcaniques, et bien plus encore, pour découvrir pourquoi les Gardiens ont disparu et les sauver de la corruption qui s'est emparée d'eux.