Elsie s'offre une démo sur Steam

Nouveau titre au catalogue de Playtonic Friends et développé par Knight Shift Games, Elsie se présente comme un mélange entre rogue-like et jeu de plateforme. Si nous n'avons toujours pas de date de sortie à nous mettre sous la dent sur Nintendo Switch, une nouvelle démo du jeu est toutefois accessible sur Steam pour ceux qui voudraient s'y essayer dès à présent.

La dernière démo est remplie de nouveaux objets et de nouvelles armes, ce qui rend chaque course unique. Traversez des armées d'ennemis dans les niveaux et rencontrez les nouveaux boss, Luna et Sol, qui mettront certainement votre courage à l'épreuve !

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Elsie a un nouveau look et un nouveau sprite, et le monde qui l'entoure a été considérablement éclairé.