Elsie - Magitek Edition s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis septembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Elsie va s'offrir une édition physique grâce à un partenariat entre Microids Distribution France, Meridiem et le développeur Knight Shift Games. Cette édition se nomme Magitek Edition et comprendra le jeu, un fourreau spécial, une planche de stickers et un artbook ! Cette édition physique sera officiellement disponible à partir du 10 juillet 2025 sur Nintendo Switch et PS5.