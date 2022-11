Elsie - Le Roguelike Néo-Rétro présente son nouveau personnage jouable Andru

Nouveau projet développé par Knight Shift Games et édité par PlayTonic Friends, Elsie se présente comme un roguelike néo-rétro. Aujourd'hui, nous découvrir un nouveau personnage qui viendra grossir les rangs du jeu : Andru. Pour rappel, Elsie est attendu sur Nintendo Switch et PC dans le courant de l'année 2023 .

Andru, un personnage de mêlée doté d'un ensemble personnalisé d'armes blanches et d'améliorations de puissance, se joint à la bataille. Bien qu'il dispose d'un kit de mouvement de base similaire à celui d'Elsie, comme l'attaque en piqué, le plongeon et le rebond, son gameplay diverge vraiment lorsqu'il s'agit de ses chargements.

La suite d'armes d'Andru comprend une variété d'épées élémentaires, de griffes et de lames fantômes, toutes avec des styles de jeu, des capacités et des effets différents. Chaque classe d'arme possède trois variations élémentaires, comme les armes d'Elsie. Chaque type d'arme élémentaire a un style de jeu et une sensation différents, y compris des combos différents, des vitesses d'attaque et des effets distincts qui ouvrent un grand nombre de possibilités de jeu.