Elon Musk apparait déguisé en Wario dans le Saturday Night Live

Elon Musk est un milliardaire fantasque et mégalomane qui ne laisse pas indifférent. Il est soit adoré soit détesté (c'est selon) Co-créateur de Paypal, patron de la société automobile Tesla et de la mission SpaceX, il a lancé il y a peu une crypto-monnaie et n'est jamais à cours d'idées ou de saillies plus ou moins bien senties... Il est l'incarnation des nouveaux milliardaires qui pèsent aujourd'hui sur l'économie mondiale en imposant leur vision de l'avenir. Ce week-end, il était l'invité spécial de l'émission américaine culte Saturday Night Live- ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de susciter des polémiques. Une émission dans laquelle le milliardaire à dévoilé qu'il était atteint du syndrome d'Asperger ce qui expliquait selon lui "les choses étranges qu'il postait" sur Twitter et sa façon de faire qui pouvait parfois choquer... On ne sait pas si c'est lié mais dans un des sketchs, on la retrouvé déguisé en... Wario face à d'autres personnages du Marioverse dont Peach (jouée par sa compagne, la chanteuse Grimes.) Un sketch rempli de références diverses et variées mais aussi, attention, un peu graveleux et donc, à réserver aux adultes. Alors, l'entreprise de communication est-elle payante pour Elon Musk-Wario ? Retrouvez ce sketch ICI et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.