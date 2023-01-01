Elements Destiny revient faire parler de lui avec une date de sortie en 2026

Initialement attendu en 2023, Elements Destiny s'est fait relativement discret depuis son report. Bonne nouvelle, Deck13 Spotlight et le studio ShrooMoon sont impatients de vous ouvrir très bientôt les portes de Solitas. Dès la fin de l’année, durant l'un de ces fameux mois en -BRE de 2026, vous pourrez rejoindre Erika, Lia, Maline et Karen dans leur combat acharné contre le maléfique Dark Foray et d'autres redoutables adversaires. Au programme : des combats tactiques au tour par tour où vous pourrez déployer une multitude de compétences dévastatrices, des contrées vastes et uniques à explorer, et de sublimes graphismes d’inspiration rétro, sublimés par des illustrations inédites dessinées à la main pour une immersion totale. Est-ce que 2026 sera la bonne ? La réponse dans quelques semaines !

Dans Elements Destiny, votre voyage commence au cœur d'une bourgade en apparence paisible, mais qui fut autrefois le théâtre d'horreurs indicibles et de grands sacrifices. Vous y incarnerez Erika, une jeune chasseuse dont les cauchemars prémonitoires annoncent de grands bouleversements. Lorsqu'un mystérieux étranger du nom d'Airic O' Fory lui révèle que seuls les descendants des Clans des Éléments peuvent repousser les forces démoniaques tapies dans l'ombre, son destin bascule. Serez-vous de taille à sauver le monde des puissances qui vous ont arraché vos proches ? Heureusement, vous ne serez pas seule face aux dangers qui rôdent sur Solitas : d'autres alliés se joindront à votre quête.

Votre destin vous attend !

À mesure que vous progresserez dans les contrées sauvages de Solitas, Erika et ses compagnons devront redoubler d'ingéniosité pour triompher des nombreux obstacles sur leur route. Fabriquez des armes puissantes, devenez une alchimiste hors pair et maîtrisez les Éléments pour faire trembler vos adversaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver les réponses nécessaires au salut de votre foyer.

Elements Destiny est une véritable déclaration d'amour aux nostalgiques de l'âge d'or des JRPG, tout en leur offrant une approche moderne et unique. Conçu avec passion par l'équipe de ShrooMoon, ce titre se distingue comme un véritable « JIGRPG » (un RPG d’inspiration japonaise développé en Allemagne). Pour une immersion totale, plus de 40 doubleurs professionnels allemands prêtent leur voix aux personnages que vous rencontrerez, le tout porté par une bande-son magistrale de plus de 100 morceaux. Retrouvez les mécaniques emblématiques de vos JRPG rétro préférés, sublimées par une prise en main résolument moderne et une ergonomie garantissant un voyage fluide et mémorable dans le monde de Solitas.

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Element Destiny s’inspire de monuments du JRPG tels que Golden Sun 2. Ce titre au contenu gargantuesque est en phase finale de développement, et sera disponible sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam / GOG) cette fin d’année en …BRE 2026.