Elements Destiny - Le premier J-RPG de ShrooMoon sortira courant 2023 sur Nintendo Switch

Première création du développeur ShrooMoon, Elements Destiny se présente comme un J-RPG au tour par tour s'inspirant des classiques d'antan, en tentant d'y apporter des mécaniques modernes telles qu'un gros système de craft et des visuels en pixel-art détaillés. Ayant signé un partenariat avec l'éditeur Deck13 Spotlight, nous apprenons ce jour que Elements Destiny sera finalement disponible sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch courant 2023 . Pour apprendre tout ce qu'il y a à connaître du titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier descriptif officiel accompagné d'un teaser.

Elements Destiny se déroule dans le monde de Solitas, menacé par une nouvelle croisade de l'ombre. Seuls les descendants des Clans des Éléments possèdent le pouvoir de la stopper - des descendants tels qu’Erika. Elle se lance ainsi dans un voyage vers l'inconnu qui la conduira aux quatre coins de Solitas, et peut-être même au-delà.

Rejoignez Erika dans sa mission ! Retrouvez tous ceux qui ont été choisis pour l’accompagner sur ce chemin et éveillez leurs pouvoirs élémentaires. Ceux-ci ouvrent non seulement des possibilités uniques en combat, mais ils vous aident également à surmonter les obstacles sur votre route. Affrontez des monstres redoutables, des adversaires perfides - et parfois même les propres peurs d'Erika.

Saurez-vous changer le futur ?

L’avenir de Solitas dépend de vous. Chacun de vos héros possède des capacités spéciales pour le craft et lors des combats contre d'innombrables créatures fantastiques. Maîtrisez les éléments et plongez dans une histoire tumultueuse où rien n'est vraiment tel qu’il paraît. Petit à petit, assemblez les pièces du puzzle au cours de votre voyage. L'objectif est clair, mais les chemins qui y mènent sont plus ramifiés que vous ne pouvez l’imaginer. Le combat entre la lumière et les ténèbres a-t-il toujours été prédestiné ? Et vous, quel rôle jouez-vous dans tout cela ?

Elements Destiny, développé par l'ambitieuse équipe de ShrooMoon, sortira en 2023 sur PC et consoles. Bien qu'il s'agisse de leur premier titre, l’équipe est composée de vétérans expérimentés de l'industrie, tels que des Pixel Artists ayant également travaillé sur le jeu à succès CrossCode. Elements Destiny jeu sortira accompagné d’une bande-son gigantesque de plus de 100 pistes.