Elements Destiny dévoile son gameplay en vidéo

Se présentant comme un "JIGRPG" (Japanese-Inspired German RPG), Elements Destiny va profiter de la Gamescom pour se laisser approcher par les joueurs. En attendant, nous pouvons d'ores et déjà découvrir un peu de gameplay du jeu développé par ShrooMoon UG. A noter que nous n'avons toujours pas de date de sortie précisée pour le titre.

Elements Destiny se déroule dans le monde de Solitas, menacé par une nouvelle croisade de l'ombre. Seuls les descendants des Clans des Éléments possèdent le pouvoir de la stopper - des descendants tels qu’Erika. Elle se lance ainsi dans un voyage vers l'inconnu qui la conduira aux quatre coins de Solitas, et peut-être même au-delà.

Rejoignez Erika dans sa mission ! Retrouvez tous ceux qui ont été choisis pour l’accompagner sur ce chemin et éveillez leurs pouvoirs élémentaires. Ceux-ci ouvrent non seulement des possibilités uniques en combat, mais ils vous aident également à surmonter les obstacles sur votre route. Affrontez des monstres redoutables, des adversaires perfides - et parfois même les propres peurs d'Erika.

Saurez-vous changer le futur ?

L’avenir de Solitas dépend de vous. Chacun de vos héros possède des capacités spéciales pour le craft et lors des combats contre d'innombrables créatures fantastiques. Maîtrisez les éléments et plongez dans une histoire tumultueuse où rien n'est vraiment tel qu’il paraît. Petit à petit, assemblez les pièces du puzzle au cours de votre voyage. L'objectif est clair, mais les chemins qui y mènent sont plus ramifiés que vous ne pouvez l’imaginer. Le combat entre la lumière et les ténèbres a-t-il toujours été prédestiné ? Et vous, quel rôle jouez-vous dans tout cela ?

Elements Destiny, développé par l'ambitieuse équipe de ShrooMoon, sortira bientôt sur PC et consoles après 7 ans de développement, est une idée qui est améliorée et construite depuis bientôt 20 ans. Préparez-vous pour un voyage de 80 à 100 heures, et le premier vrai “JIGRPG”, Japanese-Inspired German RPG, avec de nombreux dialogues entièrement doublés en Allemand par de célèbres doubleurs d’anime.Elements Destiny sortira accompagné d’une bande-son gigantesque de plus de 100 pistes.