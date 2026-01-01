Elementallis - Un nouveau Zelda-Like attendu pour fin avril sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Ankae Games vient de dévoiler la date de sortie de son dernier Zelda-Like dénommé Elementallis. Attendu pour le 28 avril 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Poussé par la culpabilité, vous vous lancez dans un périple pour rétablir l'équilibre des éléments dans un monde à l'agonie. Exploitez et maîtrisez les pouvoirs élémentaires pour combattre des ennemis, résoudre des énigmes et explorer un vaste monde parsemé de temples anciens.

Réparez vos erreurs. Rétablissez l'équilibre des éléments !

Les éléments se sont déchaînés et le monde est désormais en danger. Poussé par la culpabilité, vous vous lancez dans un voyage pour tous les restaurer et conquérir les temples où réside chaque élément. Résolvez des énigmes, combattez des ennemis et découvrez des secrets en utilisant les éléments que vous avez rassemblés.