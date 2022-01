Electrician Simulator - Cette année, revêtez la tenue du parfait électricien sur Nintendo Switch

Développé par Take IT Studio!, Electrician Simulator vous propose d'embarquer dans la vie d'un professionnel des installations électriques. Proposant du raccordement d'éclairage en allant jusqu'au démontage et à la réparation de matériels tels que des manettes de jeu, Electrician Simulator sera proposé sur Steam, consoles concurrentes ainsi que sur Nintendo Switch dans les prochains mois. Pour vous faire une petite idée de ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir la première vidéo de gameplay du jeu ci-dessous.

Endossez le rôle d'un jeune électricien qui, depuis l'enfance, se passionne pour toutes sortes de réparations et de travaux liés à l'électricité. Avec les premiers fonds obtenus de ses parents, il décide... de créer sa propre entreprise. Travailler "pour quelqu'un" ? Pas du tout. Après tout, il vaut mieux prendre un risque et compter ensuite les bénéfices ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU JEU ELECTRICIAN SIMULATOR Commandes - Évaluer la rentabilité de la commande et le coût de sa mise en œuvre.

- Évaluer la rentabilité de la commande et le coût de sa mise en œuvre. Progrès - Réduire les coûts, acheter un meilleur équipement, améliorer l'ancien.

- Réduire les coûts, acheter un meilleur équipement, améliorer l'ancien. Compétences - Gagner de l'expérience permet de débloquer de nouvelles compétences. Soyez plus rapide, plus intelligent, meilleur.

- Gagner de l'expérience permet de débloquer de nouvelles compétences. Soyez plus rapide, plus intelligent, meilleur. Chance - Faites l'expérience d'événements aléatoires - que la chance soit en votre faveur. QUE LA LUMIÈRE SOIT Ce que vous voulez, c'est un résultat final époustouflant. Illuminez ces intérieurs moroses. EFFECTUER DES RÉPARATIONS Si tout fonctionnait bien, qui aurait eu besoin de VOUS ? Réparer les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les prises de courant, changer les ampoules, les câbles, les interrupteurs.

Installer des supports de panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires, et plus encore. LES OUTILS SONT VOS AMIS Avec seulement les mains, vous pouvez être électrocuté au maximum. Achetez et améliorez vos outils. Tournevis, échelles, multimètre, détecteur de câblage, testeur de flux de courant, dénudeur d'isolant en sont quelques-uns. MEILLEUR ENDROIT Plus vous êtes doué, plus vous gagnez. Que pouvez-vous faire avec votre argent durement gagné ? Achetez un meilleur bureau. Vous avez le choix entre plusieurs. N'oubliez pas de les éclairer du mieux que vous pouvez. C'est, après tout, votre carte de visite.