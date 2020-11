Eldrador Creatures - Le jeu de stratégie à destination des plus jeunes disponible sur Nintendo Switch

Si les jeux de stratégie peuvent se révéler diablement prenant pour un bon nombre de joueurs, faire commencer un enfant sur un titre comme StarCraft 2 ou encore XCOM n'est peut être pas le meilleur moyen de les initier à cause de leur compléxité. En réponse à cette problématique, Independent Arts Software propose aux plus jeunes son nouveau jeu de stratégie Eldrador® Creatures. Disponible depuis le 19 novembre 2020 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous un petit communiqué accompagné d'un trailer de présentation.

Wild River Games annonce la sortie dès demain de son nouveau jeu vidéo « Eldrador® Creatures », un jeu de stratégie dans lequel des créatures mythiques puissantes combattent en tour par tour dans une aventure fantastique dans les mondes de lave, de glace, de pierre et de la jungle. Développé par Independent Arts Software à Hamm en Allemagne, et publié par l'éditeur munichois Wild River Games et Just for Games en France, le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC dès le 19 novembre 2020. Destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans, ils y retrouveront les célèbres figurines originales de Schleich sous la forme de personnages de jeu vidéo : même les figurines qui sortiront en 2021 seront déjà disponibles dans le jeu. Des combats captivants aux animations désopilantes stimulent l'imagination des garçons comme des filles, en les invitant à « prendre en main » les figurines d'Eldrador Creatures en dehors de l'écran pour les faire jouer en tour par tour.

Source : Nintendo