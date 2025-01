ELDRADOR CREATURES: Shadowfall - Les créatures d'un autre monde s'invitent sur Nintendo Switch

Après les figurines, les êtres ELDRADOR® CREATURES n’ont qu’une idée en tête : s’emparer de vos consoles de jeu avec la sortie de ELDRADOR CREATURES: Shadowfall. Disponible à partir du 6 mars 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans ELDRADOR® CREATURES: Shadowfall, les joueurs devront diriger une équipe de puissantes créatures dans une quête héroïque pour sauver le monde d’une menace mystérieuse. Ils devront explorer différents biomes en monde ouvert, prendre part à des combats stratégiques en tour par tour et plonger dans un récit palpitant, mêlant humour et action ! Le jeu est facile à prendre en main pour les enfants et les adeptes de ce style de jeu, mais présente aussi un défi aux joueurs expérimentés, grâce au niveau de difficulté ajustable.

Point clés du jeu :

Profondeur Tactique : de nombreuses tactiques et stratégies disponibles pour surpasser les adversaires.

Combats Palpitants : des attaques explosives avec des effets visuels saisissants.

Mondes Fantastiques : quatre biomes différents, lave, glace, pierre et jungle, en monde ouvert.

Histoire Amusante : une aventure complète avec des personnages insolites dans un récit léger et plein d'humour.

Facile à apprendre, difficile à maîtriser :

Facile à prendre en main pour les enfants et les débutants du genre, il offre toutefois un défi aux joueurs expérimentés, grâce au niveau de difficulté réglable. Dans ELDRADOR® CREATURES: Shadowfall, les joueurs doivent unir leurs forces à celles des créatures des quatre mondes : lave, glace, pierre et jungle, afin de sauver ELDRADOR® du terrible Monde des ténèbres. Les 20 créatures du jeu possèdent des capacités uniques et des attaques spéciales qu'il faudra utiliser habilement lors des batailles stratégiques. Les combats s’étendent sur plus de 100 niveaux minutieusement conçus, offrant aux joueurs une immersion totale dans ces mondes fantastiques.

Afin de proposer une expérience unique pour les fans, toutes les créatures du jeu sont basées sur les modèles 3D originaux des ELDRADOR® CREATURES de schleich®.