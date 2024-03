El Shaddai: Ascension of the Metatron HD débarque en avril sur Nintendo Switch

Librement inspirée du Livre d'Hénoch et sorti initialement en 2011 sur PS3 et Xbox360, El Shaddai: Ascension of the Metatron s'offre une nouvelle mise en avant sur Nintendo Switch avec une sortie attendue le 28 avril prochain . Sobrement intitulé El Shaddai: Ascension of the Metatron HD, les joueurs pourront y suivre les pérégrinations d'Enoch, un prête à la recherche d'anges déchus. A noter pour ceux qui préfèrent les versions physiques que le titre sortira également en boîte au Japon.

El Shaddai arrive enfin sur Nintendo Switch™ en Full HD ! ◆ Un visuel évoluant constamment et dont on ne peut se lasser ! Les mots clés de ce jeu sont un « monde évolutif » et une « interface qui fait l'unanimité ». Tel un album illustré, les expressions visuelles et le design vous proposent un monde plein de vie et en constante évolution. Une expérience originale et innovante, et qui pourrait même vous laisser un peu nostalgique. ◆ Lancez-vous dans une action intense avec une prise en main facile ! Seulement 4 touches suffisent : Attaque, Saut, Défense et Vol d'Armes. Vous n'aurez besoin d'aucun manuel tellement la prise en main est accessible à tous. Et pourtant, ce jeu est bien plus complet qu'il n'y paraît grâce à ces moments opportuns, ses pressions simultanées, ses délais ou encore ses coups en continu qui vont vous offrir un large panel de techniques d'attaque et de défense. En résumé, un jeu simple mais intense ! ◆ Autres éléments Vous pourrez profiter du jeu dans une version optimisée et en Full HD avec des temps de chargement plus rapides. De plus, retrouvez en bonus le roman « Lucifer's Fall Chronicles of Ceta » qui raconte l'histoire après la fin du jeu, et aussi l'Artbook El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON !

Source : Nintendo