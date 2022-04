El Shaddai: Ascension of the Metatron annoncé sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des titres à l'univers enchanteur mais à l'histoire à double tranchant car se basant sur des récits religieux, El Shaddai: Ascension of the Metatron avait laissé sa marque lors de sa sortie en 2011 sur PS3 et Xbox360. Les consoles Nintendo n'ayant pas eu le droit à ce titre mêlant action et plateforme se basant sur le Livre d'Hénoch, Sawaki Takeyasu en charge de la licence vient d'annoncer la sortie du titre sur Nintendo Switch. Dans l'attente de nouvelles informations d'ores et déjà planifiées pour le 28 avril 2022, date d'anniversaire de la licence, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif officiel du jeu, accompagné d'un trailer de la version PC sortie l'année dernière.

El Shaddai : Ascension of the Metatron, sorti initialement en 2011, est une aventure d'action à la troisième personne unique, remplie d'une construction du monde profondément artistique, d'une esthétique exceptionnelle et de combats palpitants. Faites l'expérience d'un mélange incroyable d'action de type plateforme en 2D et d'un monde en 3D coloré dans un cadre exceptionnel.

Le cadre artistique d'El Shaddai vise à offrir un monde semblable à une toile qui change de manière organique au fur et à mesure que vous progressez dans votre aventure. Le monde change constamment de la manière la plus créative et la plus innovante, peut-être même nostalgique.

Vous ne disposez que de quatre boutons : saut, attaque, garde et vol d'arme. Mais cette façon simple de procéder est plus profonde qu'on ne l'imagine. Il n'y a pas besoin de manuels ou d'instructions pour entrer dans le jeu, mais si quelqu'un est prêt à approfondir les mécanismes, le jeu offrira une expérience profonde, précise et gratifiante d'action basée sur le timing. La devise du gameplay d'El Shaddai a toujours été "facile mais profond". De nombreux mécanismes du jeu, tels que les systèmes d'attaque et de défense, ont été soigneusement créés pour offrir la meilleure sensation de jeu possible.

Le jeu a reçu le prix "Future Game of the Show" au Tokyo Game Show 2010 et le scénario, qui reprend certaines des répliques des personnages, a également reçu une mention d'or aux Internet Buzzword Awards 2010. L'esthétique originale, le caractère unique de son concept et le sentiment d'être en avance sur son temps (2011) ont été largement discutés dans les médias internationaux.