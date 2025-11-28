EL COCO - Un nouveau roguelike disponible cette semaine sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de roguelike pour clôturer la fin de l'année 2025, RECOTECHNOLOGY vous propose de découvrir à partir du 28 novembre 2025 son dernier titre EL COCO sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au tarif de 19,99€, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

EL COCO est un roguelike d'action en 3D qui vous transporte dans un monde de rêves, de souvenirs brisés et de cauchemars vivants. Descendez dans l'Incertain, un endroit aussi étrange que dangereux, et battez-vous pour récupérer ce que vous avez perdu - si vous pouvez faire confiance à votre guide.

AFFRONTEZ VOS CAUCHEMARS

Vous vous réveillez sans souvenirs, piégé dans un royaume impossible. Un hôte étrange : El Coco, un personnage inquiétant qui vous promet des réponses... mais seulement si vous osez descendre dans le Puits et affronter les horreurs nées de votre propre esprit. Avec des combats rapides et fluides, chaque mouvement compte. Esquivez, frappez et adaptez-vous en temps réel alors que des ennemis implacables vous assaillent de toutes parts.

DESCENDEZ DANS LE TROU

Chaque tentative d'évasion est unique. Affrontez différents niveaux qui mettront à l'épreuve votre habileté et votre courage. Hordes, obscurité, contre-la-montre... Le Trou change à chaque descente, offrant de nouvelles menaces, de nouveaux obstacles et de nouveaux choix. Plus vous vous enfoncez, plus vous vous rapprochez de la vérité... et plus cela devient dangereux.

EXPLOITEZ DES POUVOIRS OUBLIÉS.

Maniez une grande variété d'armes, déverrouillez des bonus et découvrez de mystérieux bibelots et reliques aux effets uniques qui transformeront votre style de jeu. Absorbez la force des créatures mythiques et utilisez leurs pouvoirs à votre avantage. Combinez les capacités et les bonus pour tracer votre propre chemin vers la survie - ou la folie.

CHAQUE DESCENTE VOUS CHANGE

À chaque descente, vous découvrirez des fragments de votre passé, de nouvelles combinaisons de pouvoirs et des secrets enfouis dans les profondeurs. Les choix que vous ferez détermineront votre parcours et votre destin. Pourrez-vous vous rappeler qui vous êtes avant de devenir ce que vous craignez le plus ?

ALLIÉS MYTHIQUES ET BOSS CAUCHEMARDESQUES

Les légendes vous accompagnent, mais ne sont pas toujours de votre côté. Des créatures comme Ratoncito Pérez, El Martinico ou La Xana peuvent vous aider dans votre descente dans les profondeurs. Mais attention : les Meigas, gardiens tordus du Puits, ne reculeront devant rien pour briser votre corps et votre esprit.