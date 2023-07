Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes officiellement repoussé au 2ème trimestre 2024

Les fans de Suikoden attendaient impatiemment l'arrivée de sa suite spirituelle Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes pour cette année, hélas il faudra faire preuve d'encore un peu de patience. C'est sur la page Kickstarter du projet que le développeur Rabbit and Bear Studios a informé les joueurs sur la situation actuelle du jeu. Dans l'optique de fournir aux joueurs la meilleure qualité possible pour son titre, le titre voit sa sortie repoussée au second trimestre de l'année 2024 .

Afin de livrer un jeu que tant de fans ont soutenu, nous annonçons une date de sortie révisée pour Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, le jeu étant désormais prévu pour le deuxième trimestre de l'année civile 2024. Cette décision a été prise afin d'assurer la meilleure histoire possible et de récompenser la légion de backers avec la meilleure expérience de jeu possible.

Source : Kickstarter