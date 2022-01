EGGLIA: Rebirth Le RPG mobile arrive sur Nintendo Switch

Licence débutée en 2017 sur iOS et Android, EGGLIA revient en 2022 sur Nintendo Switch dans un portage dénommé EGGLIA: Rebirth. Attendu pour le 10 février sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation.

À propos d'EGGLIA : Rebirth

EGGLIA : Rebirth est le portage sur Nintendo Switch d'un titre iOS et Android, EGGLIA : Legend of the Redcap. Un titre RPG au tour par tour, les joueurs contrôlent un bonnet rouge nommé Chabo, qui est tombé du ciel et a atterri sur le continent d'Egglia.

Les nouveautés d'EGGLIA : Rebirth :

Nouvelles missions et événements - Plus de 50 nouveaux événements, explorez la ville et interagissez avec de nouveaux habitants.

Plus d'expressions pour des personnages hauts en couleur - De nouveaux personnages et habitants uniques ont été ajoutés à la ville et aideront les joueurs dans leurs aventures et la construction de la ville. De plus, des expressions faciales ont été ajoutées dans les scènes d'événements, des effets de coupure ont été ajoutés à des points clés, et bien d'autres détails.

Liberté d'errer dans le monde mystique d'Egglia - Les joueurs peuvent désormais contrôler librement le personnage principal, ce qui leur permet de courir autant qu'ils le souhaitent dans ce monde fantastique époustouflant.

Ajustements internes et équilibrage - Ajustement de l'équilibre des batailles, de l'obtention d'objets et modification des drapeaux d'événements pour qu'ils soient plus adaptés aux jeux sur console.

Interface mise à jour - L'interface utilisateur a également été repensée pour s'adapter aux opérations de la manette plutôt qu'aux opérations tactiles des smartphones.