eFootball Kick-Off! sortira début juin en exclusivité sur Nintendo Switch 2

Avis aux amoureux du ballon rond, Konami vient d'annoncer que eFootball™ Kick-Off!, un tout nouvel opus de la franchise eFootball™, sera lancé le 3 juin 2026 au prix public conseillé de 19,99 € exclusivement en téléchargement sur Nintendo Switch 2. Accessible aussi bien aux fans de PES qu’aux nouveaux joueurs de jeux de football, un bonus pour tout achat anticipé de la version numérique inclut le légendaire Lionel Messi en tant que joueur dans le mode « World Tour ».

Modes de jeu et fonctionnalités

World Tour : créez votre propre club et participez à des tournois à travers le monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez la conquête du monde.

créez votre propre club et participez à des tournois à travers le monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez la conquête du monde. International Cup** : la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue le titre mondial.

​ **Le mode « International Cup » sera proposé sans coût supplémentaire dans une mise à jour post-lancement.

la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue le titre mondial. ​ Modes accessibles aux débutants : lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang évalue les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent.

lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang évalue les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent. Jeu local et en ligne : profitez de matchs à tout moment et partout, en solo, en défiant vos amis via une connexion locale sans fil, ou en vous mesurant à des joueurs du monde entier dans des compétitions en ligne.

eFootball™ Kick-Off! ouvre un nouveau chapitre

Né de la légendaire série PES, eFootball™ Kick-Off! marque les débuts de la franchise sur une console Nintendo, en proposant une expérience de football accessible et dynamique, pensée pour jouer à tout moment et partout. Conçu spécifiquement pour Nintendo Switch™ 2, le jeu propose des commandes réactives et une prise en main immédiate qui accueille les nouveaux joueurs tout en récompensant la maîtrise tactique.

Célébrant plus de 30 ans de jeux de football, eFootball™ Kick-Off! réunit des équipes nationales et des clubs du monde entier, avec des joueurs de premier plan et des légendes emblématiques. Les fans pourront s’affronter dans une variété de modes, dont World Tour, où les joueurs créent et développent leur propre club, ainsi que dans des contenus téléchargeables supplémentaires tels que le mode International Cup. Grâce aux options de jeu local et en ligne, les joueurs peuvent profiter de matchs rapides en solo ou face à des amis et des adversaires du monde entier.

Prévu pour coïncider avec le grand tournoi international de football organisé cet été en Amérique du Nord, eFootball™ Kick-Off! invite les joueurs à entrer sur le terrain et à créer leurs propres moments inoubliables.