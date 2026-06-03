eFootball™ Kick-Off! est officiellement disponible sur Nintendo Switch 2

À quelques jours du lancement de la Coupe du Monde de Football, Konami vient de mettre à disposition des joueurs leur dernière expérience de football dénommée eFootball™ Kick-Off!. Officiellement disponible depuis ce 3 juin au petit prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous. Notre test dédié est actuellement entrain de s'échauffer à côté du terrain et vous sera proposé très prochainement, mais les premiers retours de notre testeur attitré Lotario sont déjà très positifs.

Avec différentes équipes nationales et clubs du monde entier, les fans peuvent entrer sur le terrain avec un large éventail de joueurs, des stars actuelles aux icônes légendaires connues de tous. Les utilisateurs peuvent également profiter du frisson du football grâce à un gameplay authentique à tout moment, partout, en solo ou à plusieurs.

Le jeu comprend également des modes de jeu exclusifs à eFootball™ Kick-Off! :