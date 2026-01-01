eFootball Kick-Off! annoncé sur Nintendo Switch 2

Les amoureux du ballon rond ont pu apercevoir lors du dernier Nintendo Direct Partner Showcase un nouvel opus de la franchise eFootball à destination de la Nintendo Switch 2 : eFootball™ Kick-Off! KONAMI présente ce titre comme un rejeton de la licence culte PES, le titre sera disponible dans le courant de l'été 2026 . Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Né de la légendaire série PES, eFootball™ Kick-Off! marque la toute première apparition de la franchise sur une console Nintendo. Le jeu propose une expérience de football accessible et dynamique, pensée pour jouer à tout moment et partout, en solo ou entre amis, hors ligne comme en ligne.

Célébrant plus de 30 ans de jeux de football, eFootball™ Kick-Off! réunit des équipes nationales et des clubs du monde entier, avec des joueurs de premier plan et des légendes emblématiques. Que ce soit en s’affrontant sur la scène internationale ou en constituant une équipe de rêve, les fans pourront retrouver toute la passion, l’intensité et le spectacle du sport le plus populaire au monde.

Programmée pour coïncider avec le plus grand tournoi international de football organisé cet été en Amérique du Nord, la sortie du jeu place les joueurs au cœur des plus grands moments du football. Alors que 48 des meilleures équipes nationales s’affrontent pour le titre mondial, eFootball™ Kick-Off! invite les fans à entrer sur le terrain et à créer leurs propres moments inoubliables.

Modes de jeu et fonctionnalités

Circuit mondial : créez votre propre club et participez à des tournois aux quatre coins du monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez les sommets du football international.

Coupe internationale : la compétition internationale la plus prestigieuse revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale et affrontez les meilleures nations sur la plus grande scène du football, là où l'histoire s'écrit et où se joue le titre ultime.

​*Le mode « International Cup » est prévu en tant que contenu téléchargeable additionnel.

​*Le mode « International Cup » est prévu en tant que contenu téléchargeable additionnel.

Modes accessibles aux débutants : lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang reflète les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu'ils s'améliorent.

lancez-vous dans des expériences amusantes et accessibles, comme le football à 6 contre 6, conçu pour offrir une action rapide et de nombreuses occasions de marquer. Le rang reflète les performances et permet aux joueurs de progresser naturellement à mesure qu’ils s’améliorent. Jeu local et en ligne : profitez de matchs à tout moment et partout, en jouant en solo, en défiant vos amis avec une connexion locale sans fil, ou en vous mesurant à des joueurs du monde entier dans des compétitions en ligne.

Conçu spécifiquement pour la Nintendo Switch™ 2, eFootball™ Kick-Off! mise sur des commandes réactives et une prise en main immédiate, tout en accueillant les nouveaux joueurs et en récompensant la maîtrise tactique et l’esprit de compétition.

Alors que tous les regards du monde du football se tournent vers l’Amérique du Nord cet été, les joueurs Nintendo pourront tracer leur propre chemin vers la victoire. Buts incroyables, moments décisifs et plaisir du football à l’état pur définissent ce nouveau chapitre.

eFootball™ Kick-Off! sortira en exclusivité sur Nintendo Switch™ 2 à l’été 2026.