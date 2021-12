Edge of Eternity sortira en version Cloud sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur PC et prévu uniquement sur consoles concurrentes jusqu'alors, le jeu de rôle Edge of Eternity développé par Midgar Studio s'apprête finalement à sortir également sur Nintendo Switch. Attendu pour le 23 février 2022, il sera proposé uniquement en version Cloud Gaming. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer ainsi qu'un descriptif du jeu.

Edge Of Eternity, le synopsis :

Dans un monde déchiré, le peuple d'Heryon mène une guerre désespérée contre un mystérieux envahisseur. Alors que ce conflit opposant magie et technologie prend des proportions cataclysmiques, une nouvelle menace émerge du champ de bataille : “la Corrosion”, une maladie redoutable et mortelle.



Dans ce jeu, vous contrôlez Daryon, un soldat désespéré qui va tout risquer et devenir déserteur, dans l'infime espoir de trouver un remède pour un être cher. Livrez des batailles épiques au tour par tour en suivant Daryon et sa sœur Selene dans leur quête pour trouver ce remède impossible. Ce n'est qu'en maîtrisant l'art tactique du combat et le langage mystique des cristaux que vous pourrez surmonter les terribles obstacles qui se dressent contre lui.