Eden's Guardian - Un metroidvania dark-fantasy se dévoile sur Nintendo Switch

Créé par les espagnols de Voragine Game Studios, Eden's Guardian se présente comme un nouveau metroidvania à l'ambiance dark fantasy où le joueur doit combattre contre des gardiens corrompus. Attendu pour la fin de l'année 2025 , le studio a décidé de passer par la case financement participatif via Kickstarter, et le studio a déjà récolté le pallier initialement demandé d'un montant de 30000€. Si vous souhaitez vous aussi participer au financement, et choisir une des différentes récompenses, vous savez où aller. En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Source : Kickstarter