Eden Genesis sortira la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Dernier titre en date de Aeternum Game Studios, les joueurs attendaient impatiemment la date de sortie de la version Switch de Eden Genesis. L'information vient de tomber et c'est le studio de développement lui-même qui a confirmer que le titre sortira le 12 septembre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Eden Genesis est un jeu de plateforme axé sur des épreuves rapides, des réflexes rapides et une histoire riche dans un monde cyberpunk dominé par les néons et les entreprises. Prenez le contrôle de Leah, une jeune cyborg, et surmontez des épreuves difficiles pour libérer son esprit corrompu !

Une aventure cyberpunk

Dans un avenir pas si lointain, les entreprises gouverneront le monde en fournissant des moyens d’augmenter les capacités physiques et intellectuelles des gens ordinaires, à un prix élevé…

Ceux qui portent des implants cybernétiques sont condamnés. Leur vie touche à sa fin dans quelques temps, mais heureusement pour eux, il peut encore y avoir de l’espoir. Le plus grand conglomérat technologique vient d’annoncer une solution prometteuse pour cette terrible maladie !

Vous incarnez Leah, une jeune cyborg qui rejoint ce traitement expérimental pour trouver un remède à ce qui tue les personnes augmentées. Surmontez les épreuves pour libérer tout votre potentiel mental et éliminer la corruption née des implants qui détruisent vos neurones.