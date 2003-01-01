Eden Genesis arrivera cet été en édition physique sur Nintendo Switch

Tesura Games, Aeternum Game Studios et Maximum Entertainment France ont annoncé l’arrivée prochaine de Eden Genesis en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Ce platformer 2D nerveux à l’ambiance cyberpunk sera proposé dès cet été en éditions Standard et Collector.

Développé par l’équipe derrière Aeterna Noctis, Eden Genesis mise sur un gameplay exigeant et ultra dynamique où réflexes, précision et anticipation seront essentiels pour progresser. Les joueurs incarneront Leah, une jeune cyborg engagée dans un traitement expérimental destiné à enrayer une mystérieuse maladie touchant les humains augmentés. La nouvelle bande-annonce d’Eden Genesis est également disponible et permet d’apercevoir l’ambiance cyberpunk du jeu ainsi que son gameplay particulièrement nerveux.