ÉCOUTEZ ! ON A ESSAYÉ DE RENDRE « CES JEUX » ENCORE PLUS EXTRÊMES ! CERTAINES CHOSES DOIVENT ÊTRE APPRISES À LA DURE ! disponible sur Nintendo Switch

Ils vous énervent ou vous font hurler à chaque fois que vous êtes sur Youtube et Tiktok, mais une chose est sûr, les "faux jeux" des publicités ne laissent personne indifférent. D3Publisher y a vu un filon et propose de rendre réels tous ces jeux sur nos consoles avec sa nouvelle licence "Those Games". Dernier épisode en date paru ce 23 avril , ÉCOUTEZ ! ON A ESSAYÉ DE RENDRE « CES JEUX » ENCORE PLUS EXTRÊMES ! CERTAINES CHOSES DOIVENT ÊTRE APPRISES À LA DURE ! vous propose une nouvelle compilation dont nous vous laissons savourer le trailer ci-dessous.

CES JEUX sont maintenant plus difficiles et plus amusants que jamais !

Jouez à des versions améliorées et plus difficiles des mini-jeux de CES JEUX 1 et 2 !

Jouez aux mini-jeux que vous connaissez et adorez, mais avec un nouveau niveau de difficulté et de rejouabilité !

CES JEUX EXTRÊME propose une nouvelle expérience de CES JEUX, encore plus stimulante. Profitez d'attaques, d'animations et d'astuces de scène plus clinquantes pour des parties plus excitantes et spectaculaires que jamais !

Avec de nouvelles versions des classiques de CES JEUX, toutes avec des visuels actualisés, y compris Retrait d'épingle, Tour aux chiffres, Labo chromatique, Tireur à la volée, Dessine et protège, et Cœurs au compteur (maintenant Défilement de survie !).

Êtes-vous prêt pour l'épisode le plus difficile de la série CES JEUX ? Êtes-vous prêt… pour CES JEUX EXTRÊME ?!