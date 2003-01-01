Ecco the Dolphin de retour sur consoles modernes

Ceux qui n'ont vu que quelques extraits du jeu à l'époque voyaient un titre mignon, et puis il y a les plus anciens comme notre Joueur du Grenier national qui y ont joué et qui ont galéré pour aller jusqu'au bout. Nous parlons bien sûr de Ecco the Dolphin sur Mega Drive. Sorti initialement en 1992, la licence s'apprête, comme son protagoniste à effectuer un petit voyage dans le temps pour se voir débarquer dans le 21ème siècle. A&R Atelier vient en effet de confirmer que de nouveaux produits issus de la licence Ecco the Dolphin sont actuellement en cours de développement. Nous n'avons pour le moment aucune information concrète, mais les éléments seront dévoilés dans les prochaines semaines sur le site officiel de la licence.

Source : Eccothedolphin