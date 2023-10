eastasiasoft présente son showcase de fin d'année

Plus que deux petits mois avant la fin de l'année 2023. Alors que certains commencent déjà à sortir les accessoires de Noël, l'éditeur eastasiasoft quand à lui nous propose de découvrir un nouveau showcase se concentrant sur leurs prochaines sortirs entre novembre et début 2024 . Nous vous laissons visionner la présentation ci-dessous, suivi d'un récapitulatif des jeux annoncés sur Nintendo Switch.

Liste des jeux annoncés sur Nintendo Switch :