Eastasiasoft présente ses prochains titres à paraître en avril et mai 2021

Editeur et développeur indépendant japonais commençant peu à peu à prendre de l'ampleur sur le catalogue eShop de la Nintendo Switch, Eastasiasoft nous propose de faire le point sur son catalogue de sorties à venir. Plus précisément, c'est à travers une vidéo de 4 minutes que le studio nous fait découvrir 6 nouveaux titres, tous attendus sur Nintendo Switch entre le mois d'avril et le mois de mai .

Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire / 8 Avril / 5.99€

/ / 5.99€ Kingdom of Arcadia / 14 Avril / 5.99€

/ / 5.99€ Dungeon Escape / 21 Avril / 4.99€

/ / 4.99€ Crime Opera: The Butterfly Effect / 28 Avril / 9.99€

/ / 9.99€ Poker Pretty Girls Battle: Fantasy World / 6 Mai / as encore de prix

/ / as encore de prix Hentai vs. Evil / Mai 2021 / Pas encore de prix