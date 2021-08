Les derniers jours de l'été seront chauds avec eastasiasoft et ses nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Alors que l'on traverse un été des plus déprimants avec une météo peu flatteuse, l'éditeur eastasiasoft compte bien remettre un peu de soleil dans nos cœur avec son dernier showcase. Intitulée End of Summer Showcase, la vidéo à retrouver ci-dessous présente les 14 prochains jeux de l'éditeurs qui sortiront durant les prochaines semaines. Concernant la Nintendo Switch, et en omettant les jeux déjà parus sur l'eShop, ce ne sont pas moins de 8 nouveaux titres qui ont été confirmés. Vous trouverez un récapitulatif des jeux bientôt disponibles sur l'eShop ci-dessous avec leur tarif et leur date de sortie.

Enter Digiton: Heart of Corruption - 4 août 2021 - €7.99

- - €7.99 Crimson Spires - 11 août 2021 - €19.99

- - €19.99 Rogue Explorer - 18 août 2021 - €7.99

- - €7.99 Pretty Girls Panic! - 26 août 2021 - €5.99

- - €5.99 Ravva and the Cyclops Curse - 1er septembre 2021 - €4.99

- - €4.99 GLO - 9 septembre 2021 - €4.99

- - €4.99 Poker Pretty Girls Battle: Texas Hold’em - 16 septembre 2021 - €5.99

- - €5.99 Crisis Wing - 22 septembre 2021 - Tarif indisponible actuellement