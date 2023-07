Eastasiasoft dévoile son nouveau jeu d'horreur The Bridge Curse: Road to Salvation

Si vous êtes un amateur de jeu d'horreur psychologique, The Bridge Curse: Road to Salvation sera le prochain titre du catalogue d'Eastasiasoft à sortie sur Nintendo Switch et PS5. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la main, nous savons que le titre sortira dans le courant de l'année 2023 sur l'eShop, et qu'une version physique sera également disponible en partenariat avec PlayAsia.

A propos de The Bridge Curse: Road to Salvation

The Bridge Curse : Road to Salvation est un jeu de survival-horror psychologique à la première personne inspiré du film d'horreur taïwanais The Bridge Curse. Cette adaptation tourne autour de six amis universitaires qui défient une légende urbaine bien connue et finissent par réveiller une malédiction qu'aucun d'entre eux ne sait comment briser. C'est au joueur d'endosser le rôle de ces amis à tour de rôle et de les aider à trouver un moyen de survivre la nuit alors qu'ils sont traqués par un fantôme vengeur.

Les joueurs devront faire preuve de discrétion pour éviter le fantôme meurtrier qui les poursuit, tout en reconstituant le mystère de la malédiction et en trouvant un moyen de quitter le campus. The Bridge Curse : Road to Salvation propose de l'action intense, des éléments de puzzle, une exploration immersive, une narration de qualité cinématographique et une conception graphique de pointe, le tout agrémenté de nouvelles voix anglaises produites par Eastasiasoft.

Caractéristiques principales :