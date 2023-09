Eastasiasoft dévoile son Early Fall 2023 Showcase et ses nouveaux titres

Pour le meilleur comme pour le pire, eastasiasoft est désormais un irréductible éditeur sur Nintendo Switch. Pour cet été, eastasiasoft vient de publier son Early Fall 2023 Showcase qui met en avant 12 titres à venir sur les différentes plateformes de jeu. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, et nous vous faisons un rapide récapitulatif des jeux attendus sur Nintendo Switch après la vidéo.



The Bridge Curse: Road to Salvation - Disponible - €29.99

Mugen Souls Z - 14 Septembre 2023 - €39.99

Rainbow Moon - Début 2024 - Prix inconnu

Otoko Cross: Pretty Boys Dropout! - 1er Septembre 2023 - €6.99

Escape from Terror City - 6 Septembre 2023 - €9.99

Diorama Dungeoncrawl - Master of the Living Castle - 4 Octobre 2023 - €9.99

Swapshot - 25 Octobre 2023 - €4.99

Battle Stations Blockade - Automne 2023 - Prix inconnu

Alpha Particle - Automne 2023 - Prix Inconnu

Dreamcutter - Automne 2023 - Prix Inconnu