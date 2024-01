Eastasiasoft dévoile ses nouveautés de 2024 avec son New Year Showcase

Que serait une nouvelle année sans un showcase des nouveautés de eastasiasoft ? Toujours productif pour sortir divers jeux sur l'eShop de la Nintendo Switch, eastasiasoft nous propose de découvrir ce jour son New Year Showcase présentant une quinzaine de titres qui verront le jour dans les prochains mois sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons visionner ce dernier ci-dessous, et comme d'habitude, nous vous faisons un récapitulatif des titres à venir sur Nintendo Switch après la vidéo.



Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom - 2024 - 49.99€

Xuan Yuan Sword 7 - Printemps 2024 - Prix Inconnu

Fallen City Brawl - Début 2024 - Prix Inconnu

Nephenthesys - 17 Janvier 2024 - 5.99€

Turret Rampage - 31 Janvier 2024 - 4.99€

Dungeonoid 2 Awakening - 7 Février 2024 - 8.99€

Pretty Girls Klondike Solitaire PLUS - 15 Février 2024 - 5.99€

Froggie - A Retro Platformer - 21 Février 2024 - 4.99€

Violet Wisteria - Mars 2024 - Prix Inconnu

10 Seconds to Win! - Mars 2024 - 4.99€

Roxy Raccoon's Pinball Panic - Début 2024 - Prix Inconnu

Sunny Café - Mars 2024 - Prix Inconnu