EARTHLOCK 2 se dévoile avec un trailer élégant

Sorti en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch, la licence EARTHLOCK de Snowcastle Games va s'étoffer avec l'annonce d'un nouvel épisode sobrement intitulé EARTHLOCK 2. Si à l'heure actuelle nous n'avons aucune info sur une date de sortie, ni-même les plateformes concernées, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu.

Dans EARTHLOCK 2, vous vous trouvez, avec une bande de voyageurs, au bord du précipice du danger et de la gloire. Un vaste désert de mystères et de possibilités vous attend pour que vous l'exploriez et le transformiez en une oasis pleine de vie. Vous explorerez ce monde à bord de votre fidèle navire du désert. Le navire n'est au départ qu'un humble moyen de transport, mais avec le temps et les efforts, il deviendra votre base d'opérations mobile et inspirera la peur à vos ennemis dans le désert. Devenez le plus redoutable des explorateurs de l'Umbra !

EARTHLOCK 2 propose un simulateur d'écosystème dynamique qui permet au monde du jeu de changer au fil du temps et de réagir aux actions du joueur. Le désert de Kor sera votre toile que vous pourrez peindre avec une nouvelle vie, apportant couleur et vivacité au monde. Cette nouvelle vie sera synonyme de nouveaux dangers et de nouveaux défis à relever, et chaque biome aura des exigences différentes lorsqu'il s'agira de le nourrir pour qu'il atteigne son plein potentiel. Mais cela en vaut la peine, grâce aux richesses et aux trésors que vous recevrez pour vous aider dans votre aventure.