EARTH DEFENSE FORCE : WORLD BROTHERS - Protégez la Terre en mode VOXEL sur Nintendo Switch

Fruit des développeurs YUKE et édité par D3PUBLISHER Inc., EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS se présente comme un jeu de tir à la 3ème personne réalisé entièrement dans le style Voxel. Sorti initialement le 24 décembre 2020 au Japon, le titre va enfin profiter d'une sortie commune en Amérique, en Europe et en Asie durant ce printemps 2021 .

Proposé pour l'occasion avec des sous-titres et doublages en anglais, EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS sera uniquement proposé en format dématérialisé. A voir par la suite si d'éventuels partenariats avec des distributeurs indépendants permettront la sortie d'une version physique. En attendant sa sortie officielle le 27 mai 2021 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.