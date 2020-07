EARTH DEFENSE FORCE : WORLD BROTHERS ramènera la paix début 2021 sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de jeux de tir à la troisième personne et de Voxel, D3 Publisher vient de révéler un nouveau titre qui devrait vous intéresser. EARTH DEFENSE FORCE : WORLD BROTHERS vient d'être annoncé sur PS4 et Nintendo Switch pour une sortie européenne début 2021 . Pour en apprendre davantage sur ce dernier, nous vous laissons ci-dessous le trailer du jeu, ainsi qu'un long descriptif.

Ramenez la paix sur une terre désespérée dans le prochain jeu EDF, "EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS"

Dans un univers parallèle, un nouveau champ de bataille fait son entrée en scène pour la série EDF. La Terre Voxel se désagrège en morceaux carrés, brisant sa paix de blocs, alors que les envahisseurs extraterrestres dans de grands vaisseaux-mères ont provoqué une rupture catastrophique lors de leur attaque massive.

Avec le monde bouleversé à cause d’une attaque extraterrestre provenant des ennemis phares de la série EDF, le joueur et la «EARTH DEFENSE FORCE» doivent se montrer à la hauteur et sauver la planète pour restaurer en une seule pièce la Terre Voxel brisée.

Dans ce nouvel univers d'EDF où tout est en style voxel, une forme d'art avec des modèles 3D construits à partir de cubes 3D, les joueurs combattront sur divers champs de bataille emblématiques en style voxel aux airs d'Amérique, de Royaume-Uni, de Japon, de l'Égypte et plus encore tout au long de cette guerre pour survivre.

Caractéristiques :

EDF en Monde Voxel : préparez vous à entrer dans le monde d'EDF avec son tout nouveau look au style voxel à l’apparence familial, remplis dans le même temps des essaims d'extraterrestres et d'envahisseurs signature de EDF que les joueurs doivent exterminer.

Créez votre propre EDF: chaque mission est menée par une équipe de 4 membres que les joueurs peuvent mélanger afin d’associer les personnages d'EDF de sorte à maximiser chacune de leurs capacités contre leurs ennemis.

Retour des membres historiques d'EDF: depuis la toute première sortie d'EDF dans la série numérotée jusqu'au lancement le plus récent de "EARTH DEFENSE FORCE 5" en plus des titres dérivés, dont "EARTH DEFENSE FORCE: INSECT ARMAGEDDON" et "EARTH DEFENSE" FORCE: IRON RAIN », les joueurs peuvent recruter des membres légendaires d'EDF et accéder à leur large gamme d'armes à partir d'une sélection massive des jeux précédents, pour équiper leurs membres sous la nouvelle forme voxel.

Les ennemis historiques de la série EDF font également leur retour: des créatures terrestres et aériennes géantes aux côtés de machines de guerre extraterrestres qui ont envahi la Terre et causé des destructions massives d'innombrables fois dans tous les jeux de la série EDF reviennent pour envahir une nouvelle fois la planète, sous forme de voxels.

A côté de l’utilisation des armes et classes de soldats EDF emblématiques de la série EDF, les joueurs pourront recruter des dizaines de nouveaux personnages à découvrir partout sur la Terre Voxel en tant que membres locaux d'EDF connus sous le nom de «Brothers» et «Sisters», comme le Cowboy Brother ou Maid Sister, exemple de certaines des nouvelles recrues à enrôler ! Il y a plus de 100 nouveaux membres que les joueurs peuvent trouver dans "EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS" pour des combinaisons infinies de compétences, de personnalités et de capacités afin de mieux affronter les mission à accomplir.