EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS 2 débarque fin septembre sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, la Terre est de nouveau en situation de crise, et vous allez devoir la sauver une fois de plus dans EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS 2. Disponible à partir du 26 septembre 2024 au prix de 39,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

La Terre est à l'agonie ! On doit en faire plus pour sauver la planète !

Histoire :

Après la défaite de Dark Tyrant, la paix a été restaurée sur la Terre carrée-mais maintenant, elle a été brisée en morceaux une fois de plus. Nous avons surveillé le ciel, pensant que les nouveaux ennemis viendraient d'en haut. C'est pourquoi nous avons été surpris lorsque le supermassif "Gaiarch" a émergé du sous-sol, brisant la Terre en morceaux. VOUS êtes le commandant légendaire qui a sauvé notre planète. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour diriger une autre équipe et sauver à nouveau notre Terre. L'EDF ne recule jamais devant la défense de la Terre, qu'elle soit ronde ou carrée, alors partons à sa rescousse !

Caractéristiques :

Des tonnes et des tonnes d'ennemis géants...

La Terre est attaquée par des ennemis géants. Fourmis géantes, araignées géantes, abeilles géantes, scorpions géants, ovnis géants, robots géants, monstres géants.... Et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi des extraterrestres géants, et même des soldats géants de l'EDF. La situation semble désespérée ! Pourtant... il n'y a rien de plus satisfaisant que de vaincre ces ennemis envahissants.

Créez votre propre unité EDF...

Des coéquipiers dispersés dans le monde entier attendent d'être secourus. Sélectionnez 4 coéquipiers parmi ceux que vous avez recueillis et créez votre propre équipe. Créez l'équipe qui correspond à votre style de jeu, sélectionnez votre équipement et partez au combat. Il y a plus de 100 personnages à collectionner !

Une gamme complète de soldats issus de l'histoire de la série EDF...

En plus des soldats de la série principale de l'EDF, ce jeu inclut également des soldats des séries dérivées de l'EDF. Découvrez des visages familiers, ainsi que des soldats du dernier opus de la série, "EARTH DEFENSE FORCE 6". Comprend plus de 600 armes et accessoires à équiper.

Les ennemis familiers sont aussi de retour !

Les ennemis qui ont ravagé la planète dans les versions précédentes ont également traversé ce monde pour rejoindre le combat. Combattez de nombreux ennemis, y compris des versions voxel redessinées des anciens favoris, ainsi que de nouveaux ennemis uniques à cette version. Comprend plus de 100 missions et 5 niveaux de difficulté.

Coopération en ligne et jeu en réseau local pris en charge...

Coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. De plus, en exclusivité pour la version Nintendo Switch™, le jeu en réseau local est pris en charge, vous permettant de défendre la Terre avec vos amis et votre famille.