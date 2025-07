EA SPORTS FC 26 dévoile ses stars de couverture

avis aux footeux, Electronic Arts Inc. a annoncé que Jude Bellingham et Jamal Musiala seront les athlètes en couverture de EA SPORTS FC 26 et de EA SPORTS FC Mobile. Cette annonce a été faite via un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, EA SPORTS FC 26 est attendu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 26 septembre 2025.

Bellingham et Musiala rejoignent Zlatan Ibrahimović, qui a été dévoilé plus tôt cette semaine comme star de la couverture de l’Édition Ultimate de EA SPORTS FC 26, pour inaugurer un nouveau chapitre de EA SPORTS FC, porté par les retours de la communauté FC. Après ses débuts l’année dernière, Bellingham fait son retour sur la couverture de EA SPORTS FC et est rejoint par son ancien coéquipier en équipes de jeunes, Musiala, qui devient le tout premier joueur du FC Bayern Munich à figurer sur une couverture mondiale de EA SPORTS FC.