E3 : Le sort des éditions futures du salon encore incertain

Si l'E3 a toujours été vu comme la grande messe de juin du monde du jeu vidéo et que ce salon nous semblait éternel, force est de constater que celui-ci est au plus mal depuis quelques années. Annulé en 2020 pour cause de pandémie mondiale, exclusivement digital en 2021 (avec le succès qu'on lui a connu) puis de nouveau annulé en 2022 et en 2023 l'Electronic Entertainment Exposition semble quasiment mort et enterré. Et si le sort des éditions futures semble pour le moins compromis, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, l'ESA, l'organisme qui se charge d'organiser le salon vient de publier ce communiqué :

L'ESA est actuellement en discussion avec ses membres et d'autres parties prenantes au sujet de l'E3 2024 (et au-delà), et aucune décision définitive n'a été prise à ce jour concernant les événements.

L'E3 n'est donc pas mort officiellement, seulement officieusement...