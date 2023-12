E3 - Le plus grand salon du jeu vidéo au monde ferme définitivement ses portes

Le couperet est enfin tombé. Après des années de longues souffrances, de faux espoirs et de mauvaises nouvelles, l'E3 (pour l'Electronic Entertainment Expo) ferme officiellement et définitivement ses portes. L'aventure débutée en 1995 et qui aura duré officiellement jusqu'à aujourd'hui mais qui officieusement avait déjà pris fin lors de son édition de juin 2019 ferme désormais la possibilité d'avoir de futures éditions. Sous perfusion depuis déjà quelques années et achevé par le Covid, ce salon organisé par l'ESA (Entertainment Software Association) n'aura pas su repdrendre du poil de la bête ces dernières années à cause de mauvaises décisions, de nouvelles concurences mais aussi et surtout d'éditeurs ayant décidé de communiquer par eux-mêmes sans débourser des sommes mirobolantes pour avoir le droit de communiquer sur ses propres prochaines sorties et voir ses annonces être noyées sous un flot ininterrompus d'articles en tout genre.

Nintendo ne devrait pas s'en vanter mais c'est probablement l'avènement de ses Nintendo Direct entièrement numériques qui aura permis depuis l'E3 2013 à la dégringolade de ce salon de débuter. Adieu l'E3 et merci pour toutes ses années, tu nous laisses avec un très fade Summer Game Fest mais d'excellents souvenirs !