E3 - L'édition 2023 officiellement annulée

Ce n'était qu'une question de temps avant que le couperet ne tombe. Après que Nintendo ait lancé concept des Nintendo Direct, et après le COVID, l'E3 avait sérieusement pris du plomb dans l'aile. Alors que de plus en plus d'éditeurs annonçaient ne pas participer à cette édition 2023, Les organisateurs ReedPop et Entertainment Software Association viennent d'annoncer que l'E3 2023 était purement et simplement annulé, que ce soit l'édition digitale ou physique.

Une chose est sûre, on peut dire que c'est un pan de l'Histoire du jeu vidéo qui s'effondre ce soir. Si chaque édition n'étaient pas parfaites, on se plaisait à une époque à suivre les conférences de nos constructeurs favoris, pour le meilleur, et parfois pour le pire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos meilleurs souvenirs de l'E3.