DYNASTY WARRIORS: ORIGINS est disponible sur Nintendo Switch 2

Aujourd'hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force invitent les joueurs à se lancer dans une aventure palpitante à travers les Trois Royaumes avec la sortie de leur jeu d'action tactique DYNASTY WARRIORS: ORIGINS sur Nintendo Switch 2. En parallèle, les fans peuvent découvrir de toutes nouvelles histoires élargissant l'univers de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS avec le DLC Visions de quatre héros, désormais disponible sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Pour célébrer l’événement, une nouvelle bande-annonce de lancement a également été publiée.

Sorti initialement en janvier 2025, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS plonge les joueurs au cœur du champ de bataille en incarnant un héros sans nom, déterminé à rétablir la paix dans une réinterprétation inédite et plus profonde du récit traditionnel des Trois Royaumes. Avec le plus grand nombre de soldats à l'écran de l'histoire de la série DYNASTY WARRIORS, les fans peuvent vivre comme jamais auparavant l'action des combats 1 contre 1 000.

Le DLC Visions de quatre héros permet d'explorer sous un nouvel angle les quatre figures légendaires Zhang Jiao, Dong Zhuo, Yuan Shao et Lü Bu grâce à des scénarios hypothétiques inédits. De nouveaux compagnons rejoignent également l'aventure, dont un mystérieux officier, apportant davantage de profondeur et de richesse au récit. L'expérience de jeu s'enrichit encore avec l'introduction de deux nouvelles armes : l'« Arc » et la « Fléchette de corde ». Elles permettront aux joueurs d'influencer le champ de bataille de manière unique en exploitant les caractéristiques propres à chaque arme. Par ailleurs, des fonctionnalités supplémentaires, comme le « Terrain d'entraînement » où les joueurs peuvent perfectionner leurs compétences avant de se lancer sur le champ de bataille, enrichissent l’expérience trépidante des Trois Royaumes.