DYNASTY WARRIORS - Déjà 25 ans d'existence !

Ce week-end, KOEI TECMO et le développeur Omega Force ont donné le coup d'envoi des festivités marquant le 25e anniversaire de la célèbre licence d'action tactique DYNASTY WARRIORS avec l’ouverture d’un site web dédié et la sortie d’un trailer commémoratif. Dans le cadre de ces célébrations, KOEI TECMO a annoncé le développement d'une version remasterisée de l'un des classiques de la série, et a également confirmé qu'un DLC ambitieux pour DYNASTY WARRIORS: ORIGINS était en cours de développement (mais le titre n'est pas prévu pour le moment sur consoles Nintendo). Nous vous laissons découvrir cette vidéo anniversaire ci-dessous, et espérons que les prochains opus auront également leur place sur Nintendo Switch 2.

Source : Koeitecmoeurope