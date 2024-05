Dustborn - Une nouvelle aventure dans une Amérique uchronique vous attend cet été sur Nintendo Switch

Création signée Red Thread Games, Dustborn se présente comme un jeu action-aventure nous faisant voyager dans une Amérique uchronique. Officiellement attendu pour le 20 août 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière cinématique du jeu dévoilée à l'occasion de l'AG French Direct 2024.

Dustborn est un jeu solo d'action-aventure axé sur l'histoire et abordant des thèmes tels que l'espoir, l'amour, l'amitié, les robots... et le pouvoir des mots.

Vous incarnez Pax : une exilée, une arnaqueuse et une Anomale ayant la capacité de transformer les mots en arme. En quête d'une nouvelle vie et d'un moyen de s'en sortir, Pax a été embauchée pour transporter un colis important de Pacifica à Nova Scotia, à travers la République américaine sous contrôle de Justice. L'excuse parfaite pour une petite virée sur les routes, pas vrai ?

Alors, faites vos bagages, rassemblez un groupe avec chacun leurs propres pouvoirs et préparez-vous à traverser le pays !

Explorez les sublimes paysages néo-western d'une Amérique uchronique à bord d'un bus conduit par un robot, et arrêtez-vous dans une douzaine d'endroits le long de votre voyage pour former votre groupe, gérer vos relations, remplir des missions et faire face à des épreuves de plus en plus ardues. Mais ceux à qui vous avez volé ce colis veulent le récupérer, et les autorités de Justice sont à vos trousses, donc n'oubliez pas d’emporter votre batte de baseball !

(Pour corser le tout, vous voyagez incognito en vous faisant passer pour un groupe de punk rock, alors vous avez intérêt à peaufiner votre talent musical avant votre prochain concert.)

Le salut vous attend au bout de la route... mais pour y parvenir, vous devrez traverser tout un continent.