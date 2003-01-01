Duskfade confirmé sur Nintendo Switch 2

L'après Summer Game Fest est riche en annonce du côté des développeurs tiers. A l'occasion du Future Games Show, Fireshine Games vient de dévoiler son prochain titre : Duskfade. Se présentant comme un action-plateformer rendant hommage aux classiques de la PS2 tels que Kingdom Hearts et Jak & Daxter, le titre sera disponible sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 13 août 2026 . Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Après que le monde a été plongé dans une nuit éternelle et que sa sœur s’est retrouvée prisonnière de la mystérieuse Tour de l’Horloge au cœur de ces ténèbres, Zirian, le héros de Duskfade, doit explorer des terres corrompues afin de percer les anciens secrets des Maîtres Horlogers, dans l’espoir de trouver un moyen de la libérer des griffes du Désespoir. Des forêts éthérées aux royaumes sous-marins, en passant par des dunes brûlées par le soleil et des contrées situées au-dessus des nuages, de nouveaux horizons fascinants n’attendent qu’à être découverts.

Accompagné de son compagnon mécanique Cuckoo, Zirian apprendra à combattre, glisser, sauter et s’agripper à travers des environnements époustouflants qui rendent hommage aux grands jeux de plateforme classiques d’autrefois. Chaque niveau propose des défis uniques mêlant plateformes de précision et combats dynamiques, tout en récompensant l’exploration grâce à de nombreux secrets cachés en dehors des sentiers battus.

L’aventure initiatique de Duskfade est portée par une forte charge émotionnelle et un soin particulier apporté à chaque détail. Chaque ennemi affronté et chaque épreuve surmontée par Zirian symbolisent un obstacle émotionnel plus profond que le héros devra dépasser pour mener à bien sa périlleuse quête visant à sauver ses proches et le monde entier.