Dusk Diver 2 dévoile son gameplay le temps d'un trailer

Attendu pour le 30 août 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Dusk Diver 2 vient de s'offrir un nouveau trailer mettant en avant son nouveau système de combat. Bien que la vidéo en question mette en avant les images de la version dédiée à la console de Sony et que le rendu risque d'être sensiblement différent de la version que nous allons avoir sur console hybride, nous pouvons au moins avoir un premier aperçu des combats.

Entrez dans le quartier animé de Ximending à Taïwan, une destination populaire pour les gourmets et les mélomanes... et les entités interdimensionnelles qui veulent détruire le monde !

Un an après avoir sauvé l'humanité de la destruction de leur dimension, Yumo et les Gardiens de Kunlun affrontent de nouveaux ennemis dans une suite avec plus de gameplay et d'action que jamais. Basculez entre quatre personnages différents, obtenez des bonus de statistiques en mangeant dans des restaurants du monde réel et ajustez vos capacités et vos combos d'orbes en fonction de votre style de jeu !

Avez-vous ce qu'il faut pour protéger l'humanité de ces nouvelles forces du mal ?