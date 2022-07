Dungeons 3 - Nintendo Switch Edition - Un classique du genre RTS prépare son retour pour la rentrée

Un classique du genre RTS s'apprête à revenir d'entre les morts au mois à la rentrée prochaine. Kalypso Media et le développeur Realmforge Studios viennent en effet de confirmer la sortie prochaine de Dungeons 3 - Nintendo Switch™ Edition sur la console éponyme le 15 septembre 2022 . Pour (re)découvrir la nature de ce titre, nous vous laissons découvrir son descriptif officiel ci-dessous accompagné de son trailer de présentation.

Le Seigneur du Donjon a unifié avec succès les forces du mal et a ainsi établi son empire maléfique. Il est désormais l’heure pour la prochaine étape de sa quête diabolique : l’expansion ! Après avoir persuadé Thalya, la prêtresse des elfes sombres, de devenir son lieutenant en chef, le Seigneur du Donjon a trouvé le moyen de diriger sa campagne de conquête depuis les confins de son antre souterrain.

Les joueurs peuvent laisser parler leur côté obscur en créant un donjon souterrain unique composé d’une multitude de salles, de pièges et de structures. Il leur faut recruter des créatures méprisables telles que des orcs, des succubes, des zombies et bien d'autres, pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Lorsque leurs forces seront enfin prêtes, ils sortiront des ténèbres afin de guider leurs troupes dans l'insoutenable lumière du monde de la surface et ainsi entraîner la corruption des terres.

Caractéristiques principales :