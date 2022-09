Dungeons 3 - Nintendo Switch Edition - Incarnez dès à présent le Seigneur du Donjon

Il est temps de montrer au monde que vous avez toutes les qualifications requises pour devenir un vrai Seigneur du Donjon. Dungeons 3 - Nintendo Switch Edition développé par Realmforge Studios est enfin disponible sur la console hybride depuis le 15 septembre 2022. L'occasion de vous laisser découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Le seigneur du donjon a enfin réussi à unifier les forces du mal sous un seul et même terrible empire. Prochaine étape de sa quête diabolique : l'expansion !

Laissez parler votre côté sombre en créant un donjon souterrain unique avec une multitude de salles, de pièges et de structures. Recrutez des créatures méprisables, orcs, succubes, zombies et bien d'autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Et lorsque vos forces seront prêtes, sortez des ténèbres et guidez vos troupes dans l'insoutenable lumière du monde de la surface. Votre avancée entraînera la corruption des terres et la mort de tout ce qui ressemble vaguement à un héros, une licorne, ou quoi que ce soit de mignon.