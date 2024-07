Dungeon Munchies s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dungeon Munchies s'offre une nouvelle sortie en 2024 sur la console hybride. Tesura Games, Serenity Forge, le développeur indépendant maJAJa et Maximum Entertainment France ont en effet signé un partenariat pour proposer ce RPG à défilement latéral en version physique en éditions classiques et deluxe. Le titre est désormais disponible à l'achat dans toutes les boutiques.

À propos de Dungeon Munchies :

Traquez les monstres pour les cuisiner et les manger ! Vous avez été ramené à la vie dans un immense complexe souterrain et vous devez quitter ce lieu étrange. Avec l'aide du Necro-Chef Simmer, vous devez rester en sécurité, vous nourrir et trouver un moyen de sortir.

Dungeon Munchies est un jeu de rôle à défilement latéral dans lequel vous devez chasser des créatures, les cuisiner et manger des plats pour obtenir certaines capacités. La combinaison des plats que vous choisissez de manger aura un impact sur votre style de jeu.

Caractéristiques principales :

Un grand menu pour un grand estomac : Avec un estomac qui ne peut supporter que sept plats, vous devez composer un repas qui maximise vos capacités. Le jus de goyave, les crevettes grillées ou le sauté de crabe peuvent faire la différence entre la récupération de santé, la quantité de dégâts infligés ou la création d'un bouclier d'eau.

Outils de travail : Fabriquez toutes sortes d'armes mortelles à partir des parties d'animaux et de plantes que vous ne pouvez pas manger. Associez-les à vos plats préférés pour créer le combo de combat le plus puissant.

Frais de la ferme et produit localement : de nos jours, les ingrédients sont difficiles à trouver. Vous devez être prêt à affronter des escargots électriques, des pinces de crevettes tranchantes comme des rasoirs et des guêpes laser pour obtenir les délicieux morceaux dont vous avez besoin.

Quelque chose ne va pas... : Qu'il s'agisse du nécro-chef autoproclamé détenteur d'une licence AAA, du diabolique "Seigneur de la forêt" vaudou ou des révolutionnaires radicaux de la révolution des fruits, tout le monde veut que vous les aidiez, mais personne n'est vraiment équilibré dans sa tête. Que se passe-t-il vraiment dans ce donjon ?

Édition Deluxe :

L'édition Deluxe de Dungeon Munchies comprend :