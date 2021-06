Dungeon Escape - Un petit plateformer hardcore à destination de la Nintendo Switch

Vous avez retourné Super Meat Boy dans tous les sens et cherchez à nouveau un jeu de plateformes hardcore à vous mettre sous la dent ? Roenko Games, EastAsiaSoft vous proposent de découvrir ce mois-ci le titre Dungeon Escape sur l'eShop de la Nintendo Switch et consoles concurrentes. Proposant une expérience typée rétro, Dungeon Escape sera disponible à partir du 2 juin 2021 au prix de 4,99€.

Vous êtes enfermé dans un donjon rempli de pièges mortels et d'ennemis impitoyables ! Mais avec un peu de ruse, d'agilité et de dextérité, vous parviendrez peut-être à survivre, même si vos chances sont minces. Parcourez les chambres à difficulté croissante à la recherche d'une issue. Esquivez ou éliminez vos ravisseurs, trouvez les clés pour déverrouiller les portes, sautez par-dessus des pics et méfiez-vous des lames de scie !

Dungeon Escape propose de nombreux défis sur écran unique, chacun pouvant être retenté autant de fois que nécessaire. Mourez et recommencez, tirez des leçons de vos erreurs et améliorez vos compétences à chaque tentative. Parviendrez-vous à surmonter les nombreuses épreuves qui vous attendent ?

Caractéristiques :