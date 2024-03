Dungeon Drafters annoncé sur Nintendo Switch

Après une sortie sur PC l'année dernier, Dungeon Drafters s'apprête à s'offrir une virée sur l'eShop de la Nintendo Switch, et sur supports concurrents. Attendu pour le 14 mars prochain, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Explorez des ruines antiques, obtenez des cartes rares, utilisez des combos astucieux pour venir à bout de vos ennemis et créez le deck de sorts légendaire qui sauvera le monde. Embarquez dans Dungeon Drafters, une aventure en donjon percluse de mystère dans un royaume où les cartes n'attendent que vous pour révéler leur magie.

Faites votre choix parmi six jeunes aventuriers, chacun doté de son propre deck de départ et prêt à explorer des ruines antiques divisées en carrés dans ce dungeon crawler aux éléments rogue-lite. Créez votre propre deck de sorts et sondez les profondeurs de donjons immémoriaux en quête d'un moyen de débarrasser le monde de cartes maléfiques et interdites.

Combattez avec votre deck de sorts dans des salles divisées en carrés et réalisez d'incroyables combos pour dévaster le champ de bataille. Obtenez des cartes rares, dénichez des trésors et sauvez des aventuriers perdus, puis rentrez en ville pour vous préparer pour votre prochaine expédition. Allez toujours plus loin et constituez le deck de sorts ultime afin de bannir le Mal de ce monde une bonne fois pour toutes.